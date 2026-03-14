Rinchiusa viva in un sacchetto e gettata nell' immondizia | la storia dell' oca Reginaldo

Un’oca di nome Reginaldo è stata trovata rinchiusa viva in un sacchetto e abbandonata tra i rifiuti. La scoperta è avvenuta questa mattina in una zona residenziale, dove residenti hanno segnalato il ritrovamento alle autorità competenti. La scena ha suscitato immediatamente sdegno e preoccupazione tra chi ha assistito alla scena. Gli operatori hanno prontamente recuperato l’animale e avviato le procedure per le verifiche del caso.

L'animale era scomparso dai Giardini Reali di Monza ed è stato salvato da una passante. Curato al Cras Stella del Nord di Calolziocorte, sarà protagonista di "Dalla parte degli animali" Una storia di crudeltà che avrebbe potuto finire in tragedia, ma che si è trasformata in un racconto di solidarietà e di speranza. È quella di Reginaldo, l'oca diventata il simbolo del laghetto dei Giardini Reali di Monza, rinchiusa viva in un sacchetto di plastica e abbandonata in un cestino dell'immondizia del parco. Come riportano i colleghi di MonzaToday.it, domenica 15 marzo la vicenda di Reginaldo sarà raccontata in televisione su Rete 4, nella trasmissione "Dalla parte degli animali", a partire dalle 10. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Ho dedicato anni allo sport. Anni rinchiusa nelle palestre a cercare la perfezione nella postura, l’equilibrio del peso, la respirazione perfetta che accompagnasse ogni allenamento. Il riscaldamento all’inizio, lo stretching alla fine. Serie infinite di addominali per facebook