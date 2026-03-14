Domenica 15 marzo 2026 alle 20:45 si sfidano Rennes e Lille in una partita valida per la qualificazione alla Champions League. Il risultato di questo incontro potrebbe influire sulle possibilità di entrambe di tornare nella massima competizione europea, considerando il recente passo falso del Lione. Le formazioni sono pronte a scendere in campo per conquistare punti importanti.

Il mezzo passo falso del Lione ha riaperto i giochi in ottica Champions e Rennes e Lille si affrontano quest’oggi per decidere chi tra le due ha ancora qualche chance di tornare nella massima competizione continentale. I rouge et noir vengono dalla quarta vittoria consecutiva sommergendo di gol il Nizza. Una bella rivincita per Haise, defenestrato dagli Aiglons dopo averli portati sino alle soglie della. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rennes-Lille (domenica 15 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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