Lille-Strasburgo domenica 25 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 20:45 si sfidano Lille e Strasburgo. Attualmente, il Lille non ha ancora ottenuto punti nel 2026, con quattro sconfitte consecutive. Questa partita rappresenta un'importante occasione per i padroni di casa di invertire il trend negativo. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per comprendere meglio le dinamiche di questa sfida.

Il Lille viene da ben 4 KO consecutivi in questo 2026 dove non ha ancora fatto punti, e quest'oggi prova ad invertire questo trend contro lo Strasburgo. Sconfitta netta ben oltre il punteggio quella subita a Vigo dalla squadra di Genesio, mitigata solamente dal gol nel finale di Giroud. La difesa viaggia a oltre 2 gol subiti di media in questo anno solare

