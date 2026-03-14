Durante un evento al Palazzo dello Sport di Roma, Renato Zero ha ricordato pubblicamente Enrica Bonaccorti, ricordando un abbraccio condiviso il 25 gennaio 2026, davanti a un pubblico numeroso. La sua dichiarazione è stata accompagnata da un lungo momento di emozione, che ha coinvolto spettatori e presenti. Zero ha espresso che le mancherà molto, senza aggiungere ulteriori commenti.

Un lungo abbraccio, come quello che si erano scambiati il 25 gennaio 2026 al Palazzo dello Sport di Roma, quando si erano incontrati al centro della platea davanti al pubblico. Oggi quell’immagine resta come simbolo del legame tra Renato Zero ed Enrica Bonaccorti, scomparsa il 12 marzo a Roma dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. Il cantante ha voluto rendere omaggio alla sua amica di una vita durante una tappa del suo tour, facendo proiettare sul ledwall una sua immagine accompagnata dalla dedica “Nel cuore, per sempre”, gesto che ha emozionato il pubblico presente. Dal palco del concerto a Mantova, Renato Zero ha ricordato pubblicamente il lungo percorso condiviso con la conduttrice e autrice televisiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Renato Zero ricorda Enrica Bonaccorti dal palco: “Mi mancherà tanto”

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