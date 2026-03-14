Regione Lazio Alessandro Calvi nuovo assessore della giunta Rocca

Alessandro Calvi è stato nominato assessore nella giunta di Francesco Rocca nella Regione Lazio. Prende il posto di Giuseppe Schiboni, che si è dimesso, e si occuperà di Lavoro, scuola, formazione, ricerca, merito e urbanistica. La nomina è stata ufficializzata pochi giorni fa e l’insediamento è già avvenuto.

Alessandro Calvi è il nuovo assessore della giunta di Francesco Rocca. Subentra al posto del dimissionario Giuseppe Schiboni, nelle deleghe a Lavoro, scuola, formazione, ricerca, merito e urbanistica. Il presidente della Regione ha firmato ieri, il decreto di nomina e ha ricevuto nel suo ufficio Calvi e Schiboni. L’ormai ex assessore ha scelto di dimettersi a seguito della nomina nel consiglio di amministrazione dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). Esponente di spicco di Forza Italia a Latina, Alessandro Calvi, 58 anni, è considerato molto vicino al coordinatore regionale e senatore Claudio Fazzone. Il partito di Tajani resta quindi stabilmente in giunta, mantenendo una delega cruciale come quella dell'urbanistica, e senza perdere terreno nei confronti della Lega. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Articoli correlati Lazio: Rocca, nuovo assessore Calvi persona di esperienza, operativo gia’ da domaniL’ex coordinatore provinciale di Forza Italia a Latina, Alessandro Calvi, è stato nominato nuovo assessore della Regione Lazio, in seguito alle... Tutti gli aggiornamenti su Regione Lazio Temi più discussi: Passaggio di consegne alla Regione Lazio: Alessandro Calvi nuovo assessore, subentra a Giuseppe Schiboni; Regione Lazio, cambio nella giunta Rocca: esce Giuseppe Schiboni, entra Alessandro Calvi; Regione Lazio, via al mini-rimpasto di Rocca: chi è il nuovo assessore Calvi; LAZIO, ARRIVA CALVI NELLA GIUNTA ROCCA. Regione Lazio, Alessandro Calvi nuovo assessore della giunta RoccaEsponente di spicco di Forza Italia a Latina, Alessandro Calvi, 58 anni, è considerato molto vicino al coordinatore regionale e senatore Claudio Fazzone. Il partito di Tajani resta quindi stabilmente ... latinatoday.it Regione Lazio, cambio nella giunta Rocca: esce Giuseppe Schiboni, entra Alessandro CalviIl passaggio di consegne in Regione dopo le dimissioni di Schiboni a seguito della nomina in Agenas. Calvi prenderà le deleghe a Lavoro, scuola, formazione, ricerca, merito e urbanistica ... romatoday.it La Regione Lazio stanzia 8 milioni di euro per il funzionamento delle comunità montane facebook Mini-rimpasto in Regione Lazio: Giuseppe Schiboni lascia la Giunta per il cda di Agenas. Il presidente Francesco Rocca nomina Alessandro Calvi (FI) nuovo assessore all'Urbanistica e alla Scuola. Si rafforza il peso politico dell'area pontina. #Regione x.com