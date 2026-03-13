Lazio | Rocca nuovo assessore Calvi persona di esperienza operativo gia’ da domani

Il nuovo assessore della Regione Lazio è Alessandro Calvi, ex coordinatore provinciale di Forza Italia a Latina. La nomina è avvenuta dopo le dimissioni di Giuseppe Schiboni, che ora fa parte del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Calvi, considerato una persona di esperienza, sarà operativo già da domani.

L'ex coordinatore provinciale di Forza Italia a Latina, Alessandro Calvi, è stato nominato nuovo assessore della Regione Lazio, in seguito alle dimissioni di Giuseppe Schiboni, recentemente designato nel Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – Agenas. Nei giorni scorsi, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha avuto un primo incontro con il futuro assessore Calvi, il quale, a seguito di questo avvicendamento, si occuperà delle deleghe relative all'Urbanistica, lavoro, scuola, formazione, ricerca e merito. Francesco Rocca commenta la nomina di Alessandro Calvi. "Calvi è una persona di esperienza.

