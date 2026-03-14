Nel pomeriggio di sabato 14 marzo 2026, alle 17.15, in via Unione Sovietica a Reggio Emilia, si è verificato un grave incidente stradale. Un giovane di 17 anni è rimasto ferito dopo uno scontro tra due veicoli, durante il quale il casco del conducente è stato scaraventato via. Il ragazzo è stato trasportato in condizioni critiche in ospedale.

Un pomeriggio di sabato 14 marzo 2026, alle ore 17.15, ha scatenarsi un drammatico sinistro in via Unione Sovietica a Reggio Emilia. Tre giovani hanno subito le conseguenze di uno scontro che ha coinvolto uno scooter e altri ragazzi, lasciando sul terreno un diciassettenne gravemente ferito dopo che il casco gli è volato via all'impatto. L'intervento immediato dei sanitari del 118 ha portato il ragazzo in ospedale con una valutazione di alta gravità, mentre gli altri coinvolti riportano lesioni . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio: 17enne grave dopo scontro, casco vola via

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