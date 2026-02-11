Elezioni presidenziali e referendum sulla pace con la Russia Secondo il Financial Times Zelensky è pronto a giocarsi il tutto e per tutto

Il presidente ucraino Zelensky ha fissato una data importante che potrebbe cambiare tutto nel suo paese. Secondo fonti straniere, il leader si prepara a fare una scelta decisiva sui prossimi passi. La sua decisione potrebbe portare a un accordo di pace con la Russia di Putin, ma non si sa ancora se sarà facile o se ci saranno ulteriori ostacoli. La situazione resta tesa e si aspettano sviluppi nelle prossime settimane.

C'è una data segnata sul calendario di Volodymyr Zelensky che rischia di cambiare le carte in tavola in Ucraina, al punto da condurre a una potenziale pace con la Russia di Vladimir Putin. Il 24 febbraio, dopo quattro anni di guerra, il leader di Kiev sarebbe pronto ad annunciare le elezioni presidenziali, da sempre ritenute dal Cremlino una condizione sine qua non per chiudere il conflitto, e un referendum su un eventuale accordo di pace con lo zar. A sostenerlo è il Financial Times, che dà conto di una mossa che, se confermata, potrebbe costituire un deciso spartiacque e, questa la speranza, porre fine all'offensiva russa.

