Quattro ballerini country genovesi a Sanremo con J-AX | Un' emozione arrivare al grande pubblico
Durante l'ultimo Festival di Sanremo, quattro ballerini di line dance provenienti da Genova hanno esibito le loro coreografie sul palco, accompagnando J-Ax durante la serata. La loro presenza ha attirato l'attenzione del pubblico e della stampa, segnando un momento di visibilità per questa disciplina. La performance si è svolta davanti a un vasto pubblico televisivo e alla stampa nazionale.
Sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo sono saliti anche quattro ballerini di ‘Line Dance’ genovesi. L'hanno fatto insieme a J-AX, che per la prima volta ha portato la musica country al teatro Ariston con il suo brano ‘Italia Starter Pack’, un amaro affresco del Paese tra arte di arrangiarsi e furbizia che spesso finiscono per avere la meglio sulle regole, dove spesso i problemi strutturali passano in secondo piano rispetto a quelli più superficiali. J-AX, artista poliedrico, ha spaziato su diversi generi musicali nel corso della propria carriera iniziata con gli Articolo 31 e, nell'ultimo periodo, si è appassionato di country. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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