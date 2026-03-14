Quattro ballerini country genovesi a Sanremo con J-AX | Un' emozione arrivare al grande pubblico

Durante l'ultimo Festival di Sanremo, quattro ballerini di line dance provenienti da Genova hanno esibito le loro coreografie sul palco, accompagnando J-Ax durante la serata. La loro presenza ha attirato l'attenzione del pubblico e della stampa, segnando un momento di visibilità per questa disciplina. La performance si è svolta davanti a un vasto pubblico televisivo e alla stampa nazionale.