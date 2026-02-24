Pagelle look Sanremo Tiziano Ferro 8 versione Elon Musk Raf 7 latino J-Ax 8 country rock con Yaman 8 è estate I voti

Tiziano Ferro si distingue con un look ispirato a Elon Musk, attribuendogli un punteggio di 8, mentre Raf sfoggia un outfit latino da 7 punti. J-Ax sorprende con un look country rock, valutato 8, e Yaman porta l’atmosfera estiva con un punteggio di 8. La 76esima edizione di Sanremo accende i riflettori sui look dei partecipanti, che attirano l’attenzione tanto quanto le canzoni in gara. La scelta degli outfit diventa uno degli aspetti più commentati della serata.

Si accendono i riflettori sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Oltre alle 30 canzoni in gara l'attenzione è inesorabilmente sullo stile dei 30 Campioni che scendono sul palco.

Sanremo 2026, via alla prima serata con Can Yaman e Tiziano Ferro – DirettaCan Yaman e Tiziano Ferro aprono la prima serata di Sanremo 2026, dopo che il festival è stato spostato a febbraio per motivi organizzativi.