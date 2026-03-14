Alla Caritas di Grosseto sono stati consegnati buoni spesa per un totale di 37.940 euro, raccolti attraverso l’iniziativa natalizia “Un dolce per te, uno in buono, uno in dono” promossa da Unicoop. La somma rappresenta il contributo raccolto tramite i buoni di spesa distribuiti durante il periodo delle festività. La consegna è avvenuta recentemente, senza ulteriori dettagli sui destinatari o sull’utilizzo dei fondi.

GROSSETO Consegnato alla Caritas di Grosseto un buono spesa simbolico della cifra di 37.940 euro. I buoni spesa sono il risultato dell’iniziativa "Un dolce per te, uno in buono, uno in dono", promosso da Coop a Natale. Dal 18 al 24 dicembre 2025 per ogni pandoro o panettone a marchio Coop acquistati dai soci di Unicoop Etruria, la Cooperativa ne ha destinato uno, o il valore equivalente in buoni spesa, ad associazioni ed enti del territorio impegnati nel sostegno a persone in difficoltà. "Esprimo un profondo ringraziamento a Unicoop Etruria e a tutti i soci che, con un gesto di gratuità natalizia, hanno reso possibile questo risultato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quasi 40mila euro alla Caritas di Grosseto coi buoni di Unicoop

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