Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Lo stile ‘distressed’: tra intenzionalità e usura reale. Nel panorama attuale della moda urbana, la linea di confine tra l’usura naturale e il danno estetico è spesso sfocata. La maglietta viola ‘Trademark’ si colloca proprio in questa zona grigia, offrendo un caso di studio interessante su come l’estetica “distressed” venga applicata a capo di base. I dati confermano che questo specifico modello presenta piccoli fori e strappi eseguiti manualmente, una scelta progettuale che trasforma un difetto strutturale in un elemento di design intenzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Purple T-shirt ‘trademark’: La verità

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