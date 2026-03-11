Department 5 T-shirt ‘cesar’ | La verità

Un nuovo modello di maglietta chiamato “cesar” è stato lanciato dal Department 5. L’articolo include una nota di trasparenza che informa i lettori sulla presenza di link di affiliazione e sulla possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi. Nessuna informazione ulteriore viene fornita sui dettagli del prodotto o sulle modalità di acquisto.

La T-shirt 'Cesar' di Department 5 si distingue immediatamente per la scelta del materiale: un cotone certificato come organico. Questa specifica non è solo una dichiarazione di marketing, ma indica l'assenza di pesticidi sintetici e fertilizzanti chimici durante la coltivazione delle fibre. Per il consumatore attento alla sostenibilità, questo significa che il capo rispetta standard ambientali più rigorosi rispetto al cotone convenzionale, riducendo l'impatto sul suolo e sulle falde acquifere.

