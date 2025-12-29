Moyes vuole di più dagli attaccanti falliti dell’Everton

L'allenatore dell'Everton, David Moyes, ha espresso aspettative più elevate nei confronti degli attaccanti Thierno Barry e Beto, sottolineando l'importanza di migliorare le prestazioni offensive della squadra. La sua richiesta mira a ottenere un contributo più efficace dai giocatori, evidenziando la volontà di potenziare l’attacco e raggiungere risultati più soddisfacenti nel prosieguo della stagione.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il boss dell’Everton David Moyes si aspetta di meglio dai suoi attaccanti ciechi Thierno Barry e Beto. I Toffees hanno pareggiato 0-0 in una dura partita contro il Burnley sabato, con Beto che ha iniziato come Barry – che si è affermato come attaccante di prima scelta di Moyes – entrando come sostituto nel secondo tempo. Beto e Barry hanno entrambi forzato stop intelligenti al portiere del Burnley Martin Dubravka, anche se i due hanno segnato solo due gol in Premier League in questa stagione. L’unico gol di Barry all’Everton dal suo trasferimento dal Villarreal è arrivato il 6 dicembre contro il Nottingham Forest, nella vittoria per 3-0 dei Toffees, che si dirigono al City Ground per l’ultima partita del 2025. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

