Probabili formazioni Atalanta Inter i dubbi di mister Chivu
Inter News 24 Probabili formazioni Atalanta Inter, mister Cristian Chivu ha diversi dubbi per la sfida dei Bergamo. Vediamo insieme quali sono. Dopo la parentesi in Supercoppa, la Beneamata si prepara a cambiare volto per la sfida di campionato contro gli orobici. Secondo Tuttosport, il tecnico Cristian Chivu, l’ex carismatico difensore del Triplete oggi alla guida dei campioni d’Italia, è pronto a rilanciare dal primo minuto Hakan Calhanoglu, il regista turco dai piedi vellutati fondamentale per la manovra. In difesa si rivedrà Manuel Akanji, il centrale svizzero noto per il suo senso della posizione, mentre in attacco tornerà il capitano Lautaro Martinez, il fuoriclasse argentino faro offensivo dei meneghini. 🔗 Leggi su Internews24.com
