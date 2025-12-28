Formazioni ufficiali Atalanta Inter le scelte dei due tecnici per il match della 17a giornata di Serie A

Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta e Inter per la 17ª giornata di Serie A, disputata alla New Balance Arena di Bergamo alle 20. I tecnici hanno scelto le rispettive formazioni in vista di questa importante sfida, che si preannuncia equilibrata e determinante per la classifica. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

Formazioni ufficiali Atalanta Inter, le scelte dei due tecnici per il match valido per la 17a giornata di Serie A della New Balance Arena Alla New Balance Arena di Bergamo, alle 20.45, va in scena Atalanta Inter, match valido per la 17ª giornata di Serie A 20252026. Sfida dal peso specifico elevato per entrambe le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Atalanta Inter, le scelte dei due tecnici per il match della 17a giornata di Serie A Leggi anche: Formazioni ufficiali Pisa Juventus, le scelte dei due tecnici per il match della 17a giornata di Serie A Leggi anche: Formazioni ufficiali Genoa Atalanta, le scelte dei due tecnici per il match della sedicesima giornata di Serie A Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Atalanta-Inter: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Atalanta-Inter: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Supercoppa, le formazioni ufficiali di Bologna-; Atalanta-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming gratis su DAZN: orario e formazioni. Atalanta-Inter, formazioni ufficiali: Palladino punta sulle conferme, Chivu ritrova Calhanoglu e non ha dubbi sulla fascia - Inter, match che conclude la domenica della 17esima giornata di Serie A. sport.virgilio.it

Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali: Djimsiti recupera e gioca, Pasalic sulla trequarti - Martinez, Taho, De Vrij, Cocchi, Carlos Augusto, Cinquegrano, Diouf, Frattesi, Sucic, Mkhitaryan, Spinaccè, Pio Esposito. bergamonews.it

Formazioni ufficiali Atalanta Inter, le scelte dei due tecnici per il match valido per la 17a giornata di Serie A della New Balance Arena - Formazioni ufficiali Atalanta Inter, le scelte dei due tecnici per il match valido per la 17a giornata di Serie A della New Balance Arena Alla New Balance Arena di Bergamo, alle 20. calcionews24.com

. @SerieA, Italiano sceglie Dallinga: le formazioni ufficiali di Bologna-Sassuolo x.com

Italiano sorprende sull'attaccante: le formazioni ufficiali di Bologna-Sassuolo facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.