Sono emerse le prime ipotesi sulla tragedia avvenuta nell’eremo, con l’autopsia che chiarirà le cause della morte di Vasyl Khomiak. L’uomo, negli ultimi tempi, riferiva di percepire voci e visioni che interpretava come richiami spirituali. La polizia ha avviato le indagini e sta analizzando i dettagli della vicenda. La salma di Khomiak è stata sottoposta ai rilievi necroscopici.

Sentiva voci, visioni che interpretava come richiami spirituali. Negli ultimi tempi Vasyl Khomiak, il 34enne di origine ucraina trovato morto nel pozzo all’interno dell’Eremo di Monte Giove, cercava di avvicinarsi sempre di più alla dimensione religiosa nel tentativo di dare un senso a quelle immagini e a quei pensieri che lo tormentavano. Per questo con sé portava un messale scritto in cirillico e un’icona ortodossa, segni di una ricerca che lo aveva condotto fin lassù, al monastero camaldolese sulle colline sopra Fano, un luogo di silenzio e preghiera. Lì aveva chiesto ai monaci di poter restare con loro. Ma non era possibile. È quel tormento interiore, secondo le prime ricostruzioni investigative, ad essersi trasformato in un delirio che si è concluso in tragedia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prime ipotesi sulla tragedia dell’eremo. A chiarire sarà l’autopsia su Vasyl

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