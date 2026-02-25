I look della prima serata del Festival di Sanremo 2026 | dominano il bianco e il nero Spiccano Dargen Ditonellapiaga e il guanto di One Piece di Tommaso Paradiso – VIDEO

Quali sono stati i look più apprezzati della prima serata del Festival di Sanremo 2026 andata in onda martedì 24 febbraio? Scopriamo insieme cosa hanno indossato i 30 Big e i due co-conduttori (Laura Pausini e Can Yaman) sul palco dell’Ariston. Sanremo 2026: i look della prima serata di martedì. Dal guanto di One Piece agli occhiali da sole. I trenta Big non hanno osato nel look durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026. Regina assoluta è stata la co-conduttrice Laura Pausini: tre cambi d’abito per lei, dal nero a sirena con scollatura e collana vistosa, al grigio glitterato con mantello e velo, fino al blu notte. Mentre Can Yaman ha optato per il nero, completo a petto nudo, super abbronzato, e poi altri due cambi d’abito: una giacca con cravatta (novità per lui) e una bianca. Sono stati proprio il nero e il bianco a dominare la serata, con ogni modello diverso. I cantanti sono andati sul sicuro sfoggiando outfit iper classici: giacche gioiello nere, vestiti principeschi ma tutti rigorosamente bianchi (come Arisa e Serena Brancale ) o neri ( Mara Sattei, Fedez e Masini, Patty Bravo, Malika Ayane ). 🔗 Leggi su Superguidatv.it

