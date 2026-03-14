Prestigiosa onorificenza al Capitano Stefano Garbuglia | riceve la Medaglia Mauriziana al merito

Il comandante provinciale dei Carabinieri di Ravenna ha consegnato al capitano Stefano Garbuglia, comandante del Nucleo operativo e radiomobile di Faenza, la Medaglia Mauriziana al merito durante una cerimonia breve ma toccante. Alla cerimonia hanno partecipato ufficiali dell’Arma della provincia, che hanno assistito alla consegna dell’importante riconoscimento al capitano, che si è distinto per il suo servizio.

L’onorificenza è tra le più prestigiose tra quelle riservate ad ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate. La medaglia è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della Difesa di concerto con il ministro dell’Interno a ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate che raggiungono dieci lustri di carriera militare, durante i quali si sono distinti per il conseguimento di eccellenti risultati operativi e ottimo profilo disciplinare. RavennaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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