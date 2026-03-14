Polo sanitario accuse fuori luogo L’impresa affidataria era fallita

A Terre del Reno, Giovanni Bonaldo di Terre Unite risponde alle dichiarazioni di Francesco Margutti di Futuro Comune riguardo al polo sanitario. Bonaldo sottolinea che l’impresa affidataria del progetto era fallita e che le accuse rivolte sono fuori luogo. L’intervento avviene dopo il Consiglio comunale di mercoledì 4 marzo, con Bonaldo che chiarisce la posizione del gruppo.

A Terre del Reno, in merito alle dichiarazioni del capogruppo di Futuro Comune Francesco Margutti dopo il Consiglio comunale di mercoledì 4 marzo, è il capogruppo di Terre Unite, Giovanni Bonaldo, a intervenire. "Il ruolo dell’opposizione è legittimo e il confronto anche duro fa parte della dialettica politica, ma descrivere quanto sta avvenendo a Terre del Reno come una sequenza di fallimenti significa ignorare completamente il lavoro portato avanti in questi anni sia dall’amministrazione, ma soprattutto dagli uffici comunali – inizia Bonaldo – Sul Polo sanitario di Sant’Agostino si continua a proporre una ricostruzione parziale e fuorviante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Polo sanitario, accuse fuori luogo. L’impresa affidataria era fallita" Articoli correlati Ex Frecciarossa, ecco City4: cinema, food, polo sanitario e formazione. Così rinasce il polo di via SostegnoPresentato il piano di rilancio: addio al vecchio modello di centro commerciale, la struttura diventa un hub di servizi. "Ex Girasole, il progetto? Sorgerà un polo sanitario""Il Partito Democratico di Bondeno finge di non sapere: abbiamo candidato l’area ex Girasole a un bando nazionale che ci permetterebbe di... Approfondimenti e contenuti su Polo sanitario Discussioni sull' argomento Polo sanitario, accuse fuori luogo. L’impresa affidataria era fallita; Resa dei conti al Monaldi, infermieri contro il primario: Clima di sfiducia e offese. Polo sanitario, accuse fuori luogo. L’impresa affidataria era fallitaA Terre del Reno, in merito alle dichiarazioni del capogruppo di Futuro Comune Francesco Margutti dopo il Consiglio comunale di mercoledì 4 marzo, è il capogruppo di Terre Unite, Giovanni Bonaldo, a i ... ilrestodelcarlino.it Margutti: Polo sanitario, tempi troppo lunghi nonostante i proclamiL’affondo dell’opposizione: Oltre tre anni di ritardi. msn.com LAVORI PUBBLICI De Martinis in via Inghilterra a Montesilvano per un sopralluogo nel cantiere del nuovo polo sanitario I dettagli: https://cityne.ws/l5Zm9 - facebook.com facebook