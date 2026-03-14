Polo sanitario accuse fuori luogo L’impresa affidataria era fallita

Da ilrestodelcarlino.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terre del Reno, Giovanni Bonaldo di Terre Unite risponde alle dichiarazioni di Francesco Margutti di Futuro Comune riguardo al polo sanitario. Bonaldo sottolinea che l’impresa affidataria del progetto era fallita e che le accuse rivolte sono fuori luogo. L’intervento avviene dopo il Consiglio comunale di mercoledì 4 marzo, con Bonaldo che chiarisce la posizione del gruppo.

A Terre del Reno, in merito alle dichiarazioni del capogruppo di Futuro Comune Francesco Margutti dopo il Consiglio comunale di mercoledì 4 marzo, è il capogruppo di Terre Unite, Giovanni Bonaldo, a intervenire. "Il ruolo dell’opposizione è legittimo e il confronto anche duro fa parte della dialettica politica, ma descrivere quanto sta avvenendo a Terre del Reno come una sequenza di fallimenti significa ignorare completamente il lavoro portato avanti in questi anni sia dall’amministrazione, ma soprattutto dagli uffici comunali – inizia Bonaldo – Sul Polo sanitario di Sant’Agostino si continua a proporre una ricostruzione parziale e fuorviante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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