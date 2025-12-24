Nazionale Italiana l’attacco convince Gattuso | da Retegui a Pio Esposito cresce la concorrenza! Aumentano le opzioni in vista dei playoff
Nazionale Italiana: a tre mesi dai playoff Mondiali il CT osserva segnali incoraggianti dal reparto offensivo. La Gazzetta dello Sport analizza gerarchie A tre mesi dai decisivi spareggi per il Mondiale, il CT Rino Gattuso osserva con attenzione il campionato, concentrandosi in particolare sul reparto offensivo. Ecco cosa scrive in un editoriale su La Gazzetta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Italia-Norvegia, le probabili formazioni e le scelte di Gattuso: Pio Esposito con Retegui in attacco
Leggi anche: Italia Norvegia LIVE: Locatelli titolare, in attacco ci sono Retegui e Pio Esposito. Le scelte di Gattuso
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
Nazionale Italiana di Calcio - facebook.com facebook
Buon compleanno Beppe #Bergomi #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.