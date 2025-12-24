Nazionale Italiana l’attacco convince Gattuso | da Retegui a Pio Esposito cresce la concorrenza! Aumentano le opzioni in vista dei playoff

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nazionale Italiana: a tre mesi dai playoff Mondiali il CT osserva segnali incoraggianti dal reparto offensivo. La Gazzetta dello Sport analizza gerarchie A tre mesi dai decisivi spareggi per il Mondiale, il CT Rino Gattuso osserva con attenzione il campionato, concentrandosi in particolare sul reparto offensivo. Ecco cosa scrive in un editoriale su La Gazzetta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

nazionale italiana l8217attacco convince gattuso da retegui a pio esposito cresce la concorrenza aumentano le opzioni in vista dei playoff

© Calcionews24.com - Nazionale Italiana, l’attacco convince Gattuso: da Retegui a Pio Esposito, cresce la concorrenza! Aumentano le opzioni in vista dei playoff

Leggi anche: Italia-Norvegia, le probabili formazioni e le scelte di Gattuso: Pio Esposito con Retegui in attacco

Leggi anche: Italia Norvegia LIVE: Locatelli titolare, in attacco ci sono Retegui e Pio Esposito. Le scelte di Gattuso

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.