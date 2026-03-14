Un uomo di 37 anni è stato arrestato nel napoletano dai carabinieri di Pimonte con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati. Secondo quanto riferito, avrebbe picchiato la moglie e la avrebbe morso davanti al figlioletto. Il 37enne era già sottoposto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. L’episodio si è verificato in un'abitazione della zona.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna sarebbe stata costretta a vivere in un clima di vessazioni e violenze tali da rendere la convivenza familiare impossibile. Le liti tra i due sarebbero diventate ormai quotidiane e in alcune circostanze la situazione sarebbe degenerata in aggressioni fisiche particolarmente violente. In un episodio, l’uomo avrebbe spinto la moglie contro una stufa, mordendola ripetutamente. In un’altra occasione, invece, l’avrebbe colpita con una padella. Al termine delle formalità di rito, il 37enne è stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori. Per lui è stato disposto anche il divieto di utilizzare sistemi telefonici e telematici, oltre all’applicazione degli strumenti elettronici di controllo previsti dalla misura cautelare. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Picchia la moglie e la prende a morsi davanti al figlioletto, 37enne arrestato nel napoletano

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