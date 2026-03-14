Un grafico diffuso da DataMb mette in discussione il primato di Locatelli come miglior giocatore in Europa. Secondo i dati, grazie alle statistiche raccolte, il capitano della Juventus si distingue in vari aspetti tra i centrocampisti delle sette principali leghe. La classifica ha suscitato reazioni tra i tifosi bianconeri, che hanno evidenziato le prestazioni del loro giocatore.

Manuel Locatelli meglio di Vitinha e Fabian Ruiz del Psg, di Kimmich e Pavlovic del Bayern, di Modric, Rodri o Pedri. Un grafico pubblicato sul profilo X del sito statistico DataMb ha fatto molto discutere negli ultimi giorni: considerando il numero di passaggi in avanti effettuati e quello di azioni progressive (cioè quante volte una corsa con il pallone permette di avvicinarsi significativamente all'area avversaria) a partita, il capitano della Juventus risulta il migliore tra i centrocampisti delle principali 7 leghe europee (Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Eredivisie e Jupiler Pro League). Un'immagine... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Per i dati Locatelli è il top in Europa. Ma è davvero così?

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Locatelli è il giocatore con più passaggi riusciti in questa #SerieAEnilive x.com