Part-time personale ATA | come si articola chi può fare domanda entro il 15 marzo

Entro il 15 marzo, il personale ATA di ruolo nelle scuole può presentare domanda per trasformare il proprio rapporto di lavoro da full-time a part-time. La procedura riguarda tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e permette di richiedere questa modifica del rapporto lavorativo. La scadenza è fissata annualmente e riguarda le richieste di variazione di orario per l’anno scolastico in corso.

C'è tempo fino al 15 marzo di ogni anno per presentare la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il personale ATA di ruolo delle scuole. La scadenza annuale è stabilita dall'Ordinanza ministeriale n. 55 del 13 febbraio 1998.