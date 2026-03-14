Parigi-Nizza | meteo cambia la tappa arrivo a Isola

La settima tappa della Parigi-Nizza 2026 ha subito una modifica significativa nel percorso originale a causa delle cattive condizioni meteo nelle Alpi Marittime. La corsa, che prevedeva un tragitto diverso, si concluderà ora a Isola. La decisione è stata presa in risposta alle condizioni atmosferiche, con i ciclisti che affronteranno un percorso ridotto e riformulato.

La settima tappa della Parigi-Nizza 2026 vede mutare radicalmente il tracciato previsto a causa delle condizioni meteorologiche avverse nelle Alpi Marittime. L’arrivo si sposta da Auron alla località di Isola, trasformando una prova per scalatori in un arrivo in salita accessibile anche agli sprinter resistenti. L’organizzazione ha monitorato le previsioni meteo e ha rilevato un rischio concreto di nevicate a quota 1100 metri, rendendo l’arrivo originale impraticabile per la sicurezza degli atleti. Il nuovo percorso copre 120,6 chilometri partendo da Nizza e termina con una risalita costante ma lieve verso Isola. La partenza è fissata per le 11:40 di questo sabato 14 marzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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