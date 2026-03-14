Paolo Calabresi, attore noto per aver interpretato il Biascia in Boris, ha condiviso il suo percorso tra momenti difficili e cambi di identità. Ha spiegato di aver utilizzato travestimenti ispirati a Cage e Turturro come strategia per affrontare le sfide personali, arrivando a dichiarare di aver

Ci sono attori che interpretano personaggi. E poi ci sono attori che, a un certo punto della loro vita, si accorgono di essere diventati essi stessi una domanda. Paolo Calabresi appartiene a questa seconda categoria. Per anni il pubblico lo ha riconosciuto attraverso maschere memorabili: il Biascica di Boris, l’archeologo di Smetto quando voglio, una lunga teoria di figure comiche che sembravano nascere da un talento naturale per il grottesco e la caricatura. Ma, dietro quelle maschere, spesso, si muoveva qualcosa di più complesso: una forma di malinconia, una fragilità quasi infantile, una tenerezza inattesa che trasformava la caricatura in umanità. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paolo Calabresi, dal Biascia di Boris ai travestimenti di Cage e Turturro: “Ho rubato identità per salvarmi”

Articoli correlati

Rogo di Crans-Montana: i “caschi” e i travestimenti dello staff. I testimoni: “È stata Jessica a mandarci a prendere i travestimenti”Mentre i coniugi Moretti attendono – tra le polemiche – che un “amico misterioso” versi la cauzione di 430.

"Non si vedeva nulla, ho seguito la luce per salvarmi"CRANS-MONTANA "L’aria era irrespirabile, avevo il fumo negli occhi, mi sentivo in trappola ma mi sono detto che non potevo morire così, mi sono fatto...

Contenuti e approfondimenti su Paolo Calabresi

Paolo Calabresi, dal Biascia di Boris ai travestimenti di Cage e Turturro: Ho rubato identità per salvarmiDai lutti che lo hanno spezzato alle identità rubate, fino al teatro: l'intervista a Paolo Calabresi tra arte, dolore e libertà di non essere uno solo ... virgilio.it

Paolo Calabresi: Il sistema cinema? Vive di preconcetti. Le piattaforme sono padrone del nostro mondoCon in mente ancora i discorsi dei suoi colleghi pronunciati sul palco del Teatro 5 di Cinecittà dove si è svolta la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, è impossibile non notare come la ... movieplayer.it