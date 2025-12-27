Pagelle Pisa Juve | i voti ai protagonisti del match
di Marco Baridon Pagelle Pisa Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 17ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Arena Garibaldi) – Pagelle Pisa Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 17ª giornata di Serie A 202526 TOP: Thuram, Kalulu, Locatelli FLOP: Cambiaso, Openda VOTI Al termine del match .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Massimo Mauro mette a confronto Yildiz e Soulé: «Chi è il migliore palla al piede, per senso del gol e leadership». I voti ai due protagonisti di Juve Roma!
Leggi anche: Le pagelle di Udinese-Napoli, i voti: i top e i flop del match
Cagliari-Pisa 2-2, le pagelle della partita di serie A; Pagelle Juve-Roma, tutti i voti: Conceicao spacca, Soulé e Dybala steccano; Le pagelle degli arbitri: 5 ai pasticci di Pairetto. Sozza 7, fa giocare Juve-Roma; Cagliari-Pisa 2-2, pagelle: Kiliçsoy super alla prima da titolare. Male Mina.
Pagelle 14° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio - 26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori ... calciomagazine.net
Pagelle Juve: Kostic horror, anima Yildiz. David arruffone, Locatelli verticale - La Juventus esce vittoriosa dal confronto interno contro il Cagliari, trascinata dalle giocate talentuose e dai gol realizzati dal suo gioiello più prezioso: Kenan Yildiz. tuttosport.com
Pagelle Juve: David faccia da c..., repertorio Miretti, Yildiz trova spazi che non esistono - 0 l'Udinese nella sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia e vola ai quarti di finale: decidono il match dell'Allianz Stadium le reti di David al 23' e il rigore di Locatelli al ... tuttosport.com
Pagelle Cagliari-Pisa: Moreo, freddezza e tempismo https://www.calciomagazine.net/pagelle-cagliari-pisa-21-dicembre-2025-237081.html_unique_id=694b3cca641a8 - facebook.com facebook
Cagliari-Pisa, le pagelle rossoblù: la prima volta di Folorunsho e Kiliçsoy x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.