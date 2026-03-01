Pagelle Torino Lazio | splendono Simeone e Zapata male Pellegrini e Ratkov

Durante la 27ª giornata di Serie A 202526, all’Olimpico, Simeone e Zapata si sono distinti come i migliori in campo, mentre Pellegrini e Ratkov hanno avuto prestazioni sotto la media. La partita tra Torino e Lazio ha visto alcuni protagonisti brillare, altri invece in difficoltà, con i punteggi e le valutazioni che riflettono le singole performance di ciascun giocatore.

Diretta gol Serie A: Torino Lazio 2-0, prima Simeone, poi Zapata. Biancocelesti al tappeto

Torino-Lazio 2-0: Simeone e Zapata trafiggono i biancocelesti, primi 3 punti per D'Aversa
Torino 1 marzo 2026 - Due gol dei suoi due attaccanti e il Torino torna a festeggiare tre punti in Serie A.