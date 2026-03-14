Una nuova tecnologia italiana nel padel promette di ridurre le vibrazioni del 30%. Il sistema, sviluppato da un’azienda nazionale, mira a migliorare l’esperienza di gioco e a ridurre lo stress fisico sui giocatori. La novità si applica alle superfici e agli attrezzi utilizzati, con l’obiettivo di offrire un modo più confortevole di praticare questo sport.

La tecnologia made in Italy sta per cambiare radicalmente l’esperienza del padel, promettendo di abbattere drasticamente lo stress fisico sui giocatori. Un nuovo dispositivo biomeccanico, frutto di una ricerca scientifica condotta direttamente in campo, riduce le vibrazioni trasmesse al braccio fino al 30,62%. Il fenomeno del padel ha raggiunto numeri imponenti: oltre 1,5 milioni di praticanti solo in Italia e più di 35 milioni a livello globale. Tuttavia, questa esplosione della popolarità porta con sé un costo nascosto: la frequenza degli infortuni da sovraccarico dell’arto superiore è salita a 2,75 casi ogni mille ore di gioco. È proprio su questo punto critico che si concentra l’innovazione italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padel: l’innovazione italiana riduce le vibrazioni del 30%

Articoli correlati

Padel, la tecnologia made in Italy che riduce le vibrazioni del 30%Il padel è diventato, negli ultimi anni, uno dei fenomeni sportivi più apprezzati del panorama europeo.

KP31: il pickup diesel ibrido che riduce consumi e vibrazioni del 30%Chery sta per rivoluzionare il mercato dei pickup con il KP31, il primo veicolo di questo tipo al mondo ad adottare un sistema diesel ibrido plug-in.

Tutti gli aggiornamenti su Padel l'innovazione italiana riduce le...

Temi più discussi: Floky, vibrazioni padel azzerati con manicotto biomeccanico su tessuto; Floky rivoluziona il padel: lo studio biomeccanico che riduce del 30% le vibrazioni e moltiplica il fatturato x10; La scienza nel padel per ridurre vibrazioni e infortuni; Sup gonfiabile: i 10 migliori stand up paddle 2025.

Padel, la tecnologia made in Italy che riduce le vibrazioni del 30%Il padel cresce ma aumentano anche gli infortuni a gomito e spalla. Una tecnologia italiana riduce le vibrazioni del 30% e cambia la prevenzione. panorama.it

La scienza nel padel per ridurre vibrazioni e infortuniLa PMI innovativa bresciana - Floky - è la prima azienda al mondo ad aver creato e brevettato No Strain Evolutionn un manicotto biomeccanico su tessuto che riduce del 30% le vibrazioni sul braccio gen ... corrieredellosport.it

Alessandro #Matri: “Valuto la stagione del #Milan super positiva” Durante l’evento Ea7 World Legends Padel Tour, Alessandro Matri ha commentato la stagione del #Milan e dell’Inter elogiando il lavoro di #Allegri e #Chivu. @GianluVisco x.com

"Vedere il Milan vincere mi rende felice" Andriy Shevchenko, in occasione dell'evento organizzato dal World Legends Padel Tour, è tornato a Milano dove ha fatto visita alla sua ex squadra e, ai microfoni di Sky Sport, si è detto entusiasta e speranzoso per - facebook.com facebook