Sabato 14 marzo 2026, i policy maker focalizzano l’attenzione su un nuovo strumento finanziario chiamato Piano di Accumulo, o PAC, che sta rivoluzionando il settore del welfare. Si tratta di un metodo che permette di investire piccole somme, come 10 euro, con l’obiettivo di costruire un patrimonio considerato sicuro nel tempo. Il PAC sta attirando l’interesse di chi cerca soluzioni di risparmio a lungo termine.

È sabato 14 marzo 2026 e l’attenzione dei policymaker si concentra su uno strumento finanziario che sta ridefinendo il welfare: il Piano di Accumulo, noto come PAC. Questa strategia permette di costruire patrimonio nel tempo attraverso versamenti periodici anche minimi, trasformando il risparmio in un’abitudine strutturale accessibile a tutti. L’approccio è sostenuto da una convergenza unica tra governi, aziende e consulenti finanziari, con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze e rafforzare la sicurezza economica delle famiglie. Non si tratta più solo di investimenti privati, ma di una vera infrastruttura pubblica per la stabilità finanziaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PAC: il piano che trasforma 10 euro in patrimonio sicuro

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