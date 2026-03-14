Olimpiadi 2028 | rischio esclusione per Trump e funzionari

L’agenzia mondiale antidoping sta considerando una sanzione che potrebbe escludere il presidente Donald Trump e altri funzionari statunitensi dai Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles. La decisione riguarda la possibilità di impedire la partecipazione di queste figure alle competizioni sportive internazionali. La questione è al centro di un’indagine in corso e riguarda i criteri per l’esclusione.

L’agenzia mondiale antidoping sta valutando una sanzione estrema: l’esclusione del presidente Donald Trump e di altri funzionari statunitensi dai Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles. La misura scaturisce dal mancato pagamento dei contributi annuali da parte degli Stati Uniti, che devono circa 3,7 milioni di dollari per il 2025 e 3,6 milioni per il 2024. La proposta di nuova regola prevede sanzioni per le nazioni che non saldano i tributi entro il 31 gennaio. L’obiettivo è proteggere il finanziamento dell’ente globale per garantire uno sport privo di doping. Le tensioni tra Washington e l’agenzia perdurano dal 2023, anno in cui gli USA hanno iniziato a trattenere i fondi a causa dello scandalo sui nuotatori cinesi ai Giochi di Tokyo nel 2021. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olimpiadi 2028: rischio esclusione per Trump e funzionari Articoli correlati Olimpiadi 2028: Trump vieta le atlete trans alle gareLa Casa Bianca ha appena siglato un provvedimento che esclude le atlete transgender dalle gare femminili delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Iran a rischio esclusione Mondiali 2026: le regole FIFA, le tensioni geopolitiche e le dichiarazioni di TrumpIn un contesto globale segnato da tensioni geopolitiche che si riflettono nel mondo sportivo, l'Iran rischia di dover rivedere la propria...