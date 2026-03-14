Oliday festival 2026

L’11 e 12 aprile 2026 si tiene a Instabile Firenze la nuova edizione di Oliday Festival, una rassegna dedicata a yoga, benessere olistico e cultura del corpo. L’evento si svolge negli spazi di Instabile Firenze, coinvolgendo pratiche e attività focalizzate sulla consapevolezza, la cura e la trasformazione personale. La manifestazione si propone di offrire un’occasione di approfondimento e di confronto tra praticanti e appassionati del settore.

Yoga, benessere e cultura del corpo: l’11 e 12 aprile Oliday torna a Instabile FirenzeL’11 e 12 aprile 2026, negli spazi di Instabile Firenze, torna Oliday Festival, la rassegna dedicata allo yoga, al benessere olistico e alla cultura del corpo come luogo di consapevolezza, cura e trasformazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Oliday 2026: Yoga, Qigong e benessere a FirenzeDue giornate di pratiche, incontri e performance si preparano ad animare gli spazi di Instabile Firenze. Benidorm - DAY 1 CHELTENHAM FESTIVAL 2026! Aggiornamenti e notizie su Oliday festival Discussioni sull' argomento Oliday festival 2026; Coez e I Patagarri, doppio concerto a No Border Music Festival 2026?; Dove andare in vacanza: le 25 migliori mete per l’estate 2026; Oliday festival 2026. Firenze, 11 e 12 aprile 2026 OLIDAY FESTIVAL 2026 Due giorni dedicati al benessere, allo yoga, alla meditazione, ai trattamenti olistici e alla crescita personale, con un programma ricco di pratiche, workshop e momenti di connessione. Instabile – Culture in facebook