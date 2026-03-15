Oliday 2026 | Yoga Qigong e benessere a Firenze

Oliday 2026 si svolge a Firenze e prevede due giornate dedicate a pratiche di yoga, Qigong e benessere. Durante l’evento, vengono organizzati incontri e performance negli spazi di Instabile Firenze, coinvolgendo vari partecipanti interessati a queste discipline. La manifestazione mira a offrire un’esperienza di pratiche corporee e momenti di condivisione nel centro della città.

Due giornate di pratiche, incontri e performance si preparano ad animare gli spazi di Instabile Firenze. L’11 e 12 aprile 2026, il territorio toscano accoglierà il ritorno dell’Oliday Festival, una rassegna dedicata allo yoga, al benessere olistico e alla cultura del corpo come luogo di consapevolezza, cura e trasformazione. L’iniziativa riunisce insegnanti, terapeuti e facilitatori provenienti da diverse discipline del movimento, dell’energia e della relazione. Il programma propone sessioni di yoga (Hatha, Flow, Anukalana Inspired, Yoga della Longevità), meditazione e pranayama, bagni sonori, Qigong, Taichi Chuan, laboratori esperienziali di erboristeria e autocura, conferenze su alimentazione consapevole, benessere animale ed energia ciclica femminile, oltre a momenti di musica e danza come Ecstatic Dance, Kirtan e Canti Medicina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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