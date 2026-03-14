Nuova attività a Terni | Cuba ‘dentro’ un calzone fritto Il nostro street food tra tradizione ed esoticità

A Terni apre un nuovo locale nel quartiere di San Giovanni, chiamato Streat, che propone uno street food originale con un calzone fritto ripieno di ingredienti ispirati a Cuba. L’attività, nata quasi per caso e poi sviluppata nel tempo, si trova ora lungo la via principale del quartiere e si inserisce nel panorama della ristorazione locale. La proposta mira a combinare tradizione e esoticità in un’unica esperienza culinaria.

Due mondi apparentemente distanti che hanno portato ad una convergenza di natura culinaria. Il progetto di Camilla e Dianelys Gonzalez Un’idea nata quasi per caso, caldeggiata nel corso del tempo e diventata un progetto concreto. Il quartiere di San Giovanni (basso) ospita da qualche giorno una nuova attività denominata Streat, lungo la via principale. Ad inaugurare il locale dedito alla ristorazione con particolare predilezione per lo ‘Street food’ le imprenditrici Camilla e Dianelys Gonzalez, detta ‘Diana’. Hanno infatti deciso di unire le forze per dare vita ad una proposta gastronomica originale che incontra tradizione ed esoticità. Alla redazione di www. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Tre giorni da leccarsi i baffi: Street Food Festival tra gnocco fritto, bombette e hamburger di AngusIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Il cuore pulsante di Russi si prepara a sfornare tante prelibatezze da... Tutti gli aggiornamenti su Nuova attività Temi più discussi: Nuova attività a Terni: Cuba ‘dentro’ un calzone fritto. Il nostro street food tra tradizione ed esoticità; Terni, commercio: novità per Sartorialist. Doppio ‘movimento’ in corso Tacito; Federfarma Terni: Stefano Monicchi eletto presidente, nuova guida per le farmacie del territorio; All’ospedale di Terni una nuova tecnica per la chirurgia aortica: più sicura e mirata. Nasce lo United Terni: nuova società pronta a partire dalla Seconda CategoriaUn nuovo progetto calcistico prende forma in città. Lo United Terni si prepara a partecipare al prossimo campionato di Seconda Categoria ... ternananews.it In ospedale Terni nuova sala meeting per attività da remotoInaugurata giovedi 12 dicembre nell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, la seconda sala meeting con strumentario audio-video integrato in 4K ad alta definizione, donata dall'associazione Terni ... ansa.it Ieri inaugurazione del nuovo negozio “C’è #FruttaPerTe”. Una nuova attività che porta in città qualità, freschezza e i sapori autentici dei prodotti del #Sud, con grande attenzione all’accoglienza e al rapporto con i clienti. Aprire un negozio oggi significa avere c facebook