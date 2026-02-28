Brighton-Nottingham Forest domenica 01 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 1 marzo 2026 alle 15:00 si sfidano Brighton e Nottingham Forest in una partita valida per il campionato di Premier League. Durante l’ultimo incontro, il Fenerbahçe aveva segnato un rigore con Akturkoglu che aveva portato il punteggio sul 2-0, suscitando preoccupazione tra i tifosi del Nottingham Forest, che però sono riusciti a qualificarsi per gli ottavi di Europa League, lasciando alcuni titolari in panchina.

Dopo il rigore segnato da Kerem Akturkoglu che aveva portato il Fenerbahce sul 2-0, c’è stata un po’ di preoccupazione tra i supporter del Nottingham Forest che però alla fine è riuscito a qualificarsi per gli ottavi di finale di Europa League facendo riposare un po’ alcuni titolari. I Tricky Trees dovrebbero dunque pronti per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Brighton-Nottingham Forest (domenica 01 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Nottingham Forest-Crystal Palace (domenica 01 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiQuella tra Nottingham Forest e Crystal Palace potrebbe anche diventare una nuova rivalità, di quelle un po’ strambe che non sono così rare nel... Nottingham Forest-Crystal Palace (domenica 01 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Occhio ai gialli!Quella tra Nottingham Forest e Crystal Palace potrebbe anche diventare una nuova rivalità, di quelle un po’ strambe che non sono così rare nel... Approfondimenti e contenuti su Brighton Nottingham Forest. Discussioni sull' argomento Nottingham Forest v Liverpool: Team news; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Chris Wood and Matz Sels injury latest as Nottingham Forest visit Brighton; Calcio estero, il programma del weekend: Der Klassiker in Germania, in Inghilterra Arsenal-Chelsea, occhi puntati su Marsiglia-Lione in Ligue 1. Pronostico Brighton vs Nottingham Forest – 1 Marzo 2026La sfida di Premier League tra Brighton e Nottingham Forest si giocherà il 1 Marzo 2026 alle 15:00 presso l’Amex Stadio. Un appuntamento di rilievo che ... news-sports.it Il Liverpool dà seguito alla vittoria in campionato con il Sunderland e al successo in FA Cup contro il Brighton vincendo 1-0 in casa del Forest quartultimo. Nel finale Mac Allister super protagonista: prima gli viene annullato un gol per aver deviato in porta con il x.com Nottingham Forest 1-1 Palace | Premier League Highlights Powered by SunExpress - facebook.com facebook