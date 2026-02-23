Notte di eccessi | tre ubriachi soccorsi una finisce in ospedale

Tre persone ubriache sono state soccorse tra sabato e domenica a Como, dopo aver avuto problemi a causa dell’alcol. Una delle tre è finita in ospedale per le ferite riportate, mentre le altre due sono state accompagnate in pronto soccorso per valutazioni. I soccorritori sono intervenuti in diverse zone della città, rispondendo a richieste di aiuto legate a episodi di eccesso di alcol. La notte si è conclusa con queste operazioni di assistenza.

Nella notte tra sabato e domenica, i soccorsi sanitari della provincia di Como sono stati impegnati in tre interventi legati a stati di ebbrezza. Tra Erba e Villa Guardia, tra l’una e le quattro del mattino, tre persone sono state assistite per evidenti segni di ubriachezza. Il caso più grave è quello di una ragazza di 21 anni, trasportata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. La prima chiamata è arrivata poco dopo l’una di notte a Erba, in via Cesare Battisti. Una donna di 49 anni è stata trovata in difficoltà nei pressi di un locale pubblico. L’ambulanza del Sos di Canzo è intervenuta, ma la donna ha rifiutato il trasporto in ospedale dopo le cure iniziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Notte di sirene in Brianza: un'auto si ribalta e soccorsi a ubriachi (in ospedale tre giovani)

Ragazza di 21 anni finisce in ospedale in codice giallo: tre soccorsi per persone ubriache nella notte in provinciaUna ragazza di 21 anni è finita in ospedale in codice giallo dopo aver bevuto troppo durante la notte, causando tre interventi dei soccorsi in provincia di Como.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, lo stilista Alberto Corallo veste Nicole Brancale: l'eccellenza pugliese al Festival; Digiuno notturno un toccasana: sincronizzarlo col sonno fa bene a cuore e pressione; 'Cena di Classe': da canzone dei Pinguini Tattici Nucleari a film; Ho pensato di farla finita. Ho vissuto tra gioco, bugie e aborti: Pupo si confessa al BSMT.

Capodanno, a Torino +50% di chiamate al 118: il 35% per eccessi di alcol. Tre feriti con i petardiUna notte di Capodanno intensa per il sistema di emergenza sanitaria torinese. Le chiamate alla Centrale Operativa del 118 di Azienda Zero sono aumentate di circa il 50% rispetto a una notte normale, ... torino.repubblica.it

Un’altra notte di eccessi ad Ascoli, rissa in piazza del Popolo: aggressione e sbronze. Troppi fuochi d'artificio nonostante i divietiAd Ascoli, si è verificata una rissa in piazza del Popolo, poco dopo la mezzanotte davanti al Caffè Lorenz. Protagonisti una decina di ragazzi che poi si sono dileguati lungo corso Mazzini. Sono ... corriereadriatico.it

Ci sono abiti che non “vestono”: definiscono. Questo completo blu notte è pensato per chi vuole un’eleganza netta, moderna, senza eccessi: rever in raso, gilet sartoriale e dettagli che si notano solo da vicino—come dovrebbe essere. @carlopignatellioffi - facebook.com facebook

Il 19 febbraio 1980, dopo l'ennesima notte di eccessi, Bon Scott, il frontman degli AC/DC muore a Londra a soli 33 anni Quale brano della sua era amate di più x.com