I neonati riconoscono il ritmo musicale già a due giorni dalla nascita | lo studio su Bach rivela capacità innate nei bambini appena nati

I ricercatori hanno scoperto che i neonati riconoscono il ritmo musicale già a due giorni dalla nascita. Uno studio pubblicato su

Uno studio pubblicato sulla rivista open access "Plos Biology" dimostra che i neonati possiedono già alla nascita la capacità di anticipare il ritmo musicale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Un nuovo studio dell’Università di Utrecht conferma che cantare ai neonati può favorire lo sviluppo del linguaggio.

