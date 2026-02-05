I neonati riconoscono il ritmo musicale già a due giorni dalla nascita | lo studio su Bach rivela capacità innate nei bambini appena nati
I ricercatori hanno scoperto che i neonati riconoscono il ritmo musicale già a due giorni dalla nascita. Uno studio pubblicato su
Uno studio pubblicato sulla rivista open access "Plos Biology" dimostra che i neonati possiedono già alla nascita la capacità di anticipare il ritmo musicale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
