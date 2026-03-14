Nebbia | a Novara uno spettacolo teatrale sull' Alzheimer tra memoria amore e cura

Cosa resta quando la memoria inizia a svanire? Quando i ricordi si dissolvono come nebbia e i volti familiari diventano improvvisamente lontani? A queste domande prova a rispondere Nebbia, lo spettacolo teatrale che tornerà in scena il 20 marzo a Novara.Prodotto da Rise Up, Nebbia è un monologo a due voci che affronta con delicatezza e poesia il tema dell’Alzheimer raccontando la fragilità della memoria e la forza delle relazioni che resistono anche quando tutto sembra dissolversi.Lo spettacolo conduce lo spettatore dentro un tempo sospeso, fatto di frammenti di ricordi, improvvise lucidità e silenzi carichi di significato. In scena, due... 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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