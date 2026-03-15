Novara | Nebbia svela l’amore oltre l’Alzheimer

A Novara, il 20 marzo, torna lo spettacolo “Nebbia” che rappresenta un viaggio tra ricordi e fragilità della memoria. La rappresentazione, che coinvolge il pubblico in un’esperienza collettiva, mette in scena temi legati all’Alzheimer e all’amore. La data segna il ritorno di un evento che ha già suscitato attenzione e interesse tra gli spettatori locali.

Novara accoglierà il ritorno di uno spettacolo che trasforma la fragilità della memoria in un’esperienza collettiva, con la nuova data fissata per il 20 marzo. Lo spettacolo intitolato Nebbia, prodotto dalla compagnia Rise Up, esplora le dinamiche dell’Alzheimer attraverso due interpreti principali: Marta Massucco e Fabrizio Bruno. La rappresentazione si svolge nel contesto di una regione che deve confrontarsi con l’invecchiamento demografico, offrendo una riflessione profonda su amore e cura. Il palcoscenico diventerà lo spazio dove due presenze cercano di riconoscersi tra frammenti di ricordi e silenzi significativi, senza mai cadere nella semplificazione catastrofista della malattia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Novara: “Nebbia” svela l’amore oltre l’Alzheimer Articoli correlati Leggi anche: "Nebbia": a Novara uno spettacolo teatrale sull'Alzheimer tra memoria, amore e cura Leggi anche: "Se non ci vedi, o c'è nebbia o sei già a bordo": le pompe funebri Taffo arrivano a Novara