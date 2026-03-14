Napoli-Lecce oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si gioca Napoli-Lecce, partita valida per la 29ª giornata di Serie A. Il Napoli di Antonio Conte torna in campo in casa con l’obiettivo di ottenere i tre punti contro il Lecce. La sfida si svolge in un orario stabilito e sarà visibile in diretta. Sono state definite le probabili formazioni delle due squadre per questa partita.

Torna in campo oggi 14 marzo il Napoli di Antonio Conte, che cerca una vittoria in casa nella 29esima giornata di serie A contro il Lecce. Agli azzurri servono i tre punti per restare nel gruppo di testa con vista sulla Champions League del prossimo anno. Gli azzurri di Conte ospitano al San Paolo un Lecce alla disperata ricerca di punti salvezza. Tra i campioni d’Italia si candidano ad una maglia da titolare i rientranti De Bruyne e Anguissa, mentre in avanti spazio ancora ad Hojlund e Alison Santos. Intanto ieri ha parlato il ds azzurro Giovanni Manna, che ha ribadito come il futuro del Napoli è ancora targato Conte. “È normale, si pianifica sempre, ci si conosce da due anni, il lavoro che è stato fatto è incredibile e positivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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️ Napoli-Lecce, la probabile formazione azzurra. Alle ore 18:00 gli azzurri scenderanno in campo contro i salentini. Ballottaggi in corso: Meret-Milinkovic Savic, Gutierrez-Spinazzola, Elmas-Giovane. - facebook.com facebook

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