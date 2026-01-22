Il Napoli ha raggiunto un accordo con il Verona per il trasferimento di Giovane, che entrerà a far parte della rosa partenopea tramite un prestito oneroso con diritto di riscatto. Questa operazione mira a rafforzare l’attacco, attualmente indebolito dagli infortuni. La trattativa, confermata da fonti vicine, rappresenta un’ulteriore mossa strategica del club per rinforzare la squadra nella seconda parte della stagione.

Il Napoli ha tirato fuori il nome di Giovane del Verona per rinforzare l’attacco falcidiato dagli infortuni. Su di lui ci sono diversi club tra cui la Lazio che ci ha puntato forte, ma secondo Nicolò Schira, il club azzurro sarebbe un passo avanti. Sul suo canale Youtube ha aggiornato la situazione sulle operazioni del club azzurro che si vuole rinforzare in attacco. «Il club ha rotto gli indugi e ha accelerato per Giovane. Accordo trovato con l’agente per un contratto di lunga durata con ingaggio crescente più bonus. Ora va trovata la quadra con il Verona: si lavora su un prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre il Verona spinge per l’obbligo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, trovato l’accordo con Giovane, si lavora col Verona per un prestito oneroso con diritto di riscatto (Schira)

