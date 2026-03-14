Nancy Brilli | Selvaggia Lucarelli al GF vip? L' avranno riempita di soldi

Nancy Brilli ha detto che non accetterebbe di partecipare al Grande Fratello Vip e ha commentato la possibilità che Selvaggia Lucarelli venga invitata come concorrente, ipotizzando che potrebbe essere stata ricompensata con dei soldi. La discussione tra l’attrice e la giornalista continua a suscitare attenzione nel mondo dello spettacolo. La questione resta aperta senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle decisioni di ciascuna.

Il rapporto turbolento tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli sembra aver vissuto un nuovo capitolo di tensione mediatica. L’attrice, impegnata attualmente a teatro e in radio, ha espresso una posizione decisamente critica riguardo alla recente scelta della giurata di Ballando con le Stelle di partecipare al Grande Fratello Vip in veste di opinionista. Per la Brilli, tale decisione appare dettata principalmente (o solo?) da ragioni economiche, innescando una riflessione pungente sullo stile comunicativo e sulla natura professionale della giornalista. Nancy Brilli non ha nascosto un certo scetticismo sulla strategia lavorativa della Lucarelli. Interrogata sulla nuova avventura televisiva della blogger, la Brilli ha commentato: “Ma buon per lei, l'avranno riempita di soldi, dico, quindi va benissimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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«Assolutamente no. Io mai. Non lo conosco e non sono tra gli estimatori della trasmissione. In più Ballando per me era una gara di ballo e uno show televisivo. Ho scoperto essere un reality show nel farlo e non è proprio il genere che mi si confà». Nancy Brilli - facebook.com facebook

Buon #venerdì #13marzo dai Simpatici @giorgiolauro e Nancy Brilli. Il primo ospite in studio di oggi a #ugdp @Radio1Rai è il leader dei Verdi e deputato Avs @AngeloBonelli1! x.com