Abi | tasso prestiti dicembre invariato al 3,97% mutui al 3,37%

A dicembre 2025, il tasso medio sui prestiti si è mantenuto stabile al 3,97%, mentre quello sui mutui è rimasto al 3,37%. Questi dati, diffusi dall’Abi, evidenziano una situazione di stabilità nel mercato dei finanziamenti, con variazioni minime rispetto ai mesi precedenti. La permanenza di questi valori può influenzare le decisioni di consumatori e imprese riguardo a nuove richieste di credito.

Milano, 17 gen. (askanews) – A dicembre 2025 il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è rimasto invariato al 3,97%. Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 3,37% (3,3% nel mese precedente; 4,42% a dicembre 2023). "Prosegue la preferenza per il tasso fisso", ha detto Gianfranco Torriero, vice direttore generale vicario Abi. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato il 3,64% (3,52% nel mese precedente; 5,45% a dicembre 2023). Il tasso praticato sui nuovi depositi a durata prestabilita (cioè certificati di deposito e depositi vincolati) a dicembre 2025 è stato il 2,14%.

