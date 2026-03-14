Un giovane ucraino è morto nel fondo di un vecchio pozzo, nel corso di un incidente che ha coinvolto un rifugiato. L’episodio si è verificato in un’area dove il giovane si trovava e il suo decesso è stato confermato dalle autorità. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Nel silenzio assediato dalle voci, un giovane ucraino ha trovato la morte nel buio di un antico pozzo. L’autopsia di lunedì a Fano dovrà chiarire se la caduta nel profondo fosse accidentale o il risultato di uno stato mentale alterato. L’indagine si concentra su Vasyl Khomiak, trentaquattrenne, il cui corpo è stato recuperato dopo essere precipitato in una cavità profonda circa trenta metri all’interno dell’Eremo di Monte Giove. La madre della vittima respinge con forza le ipotesi sui presunti riti oscuri, sostenendo che il figlio cercava solo pace e salvezza spirituale. La vicenda si complica per l’associazione con una profanazione avvenuta nella chiesa del monastero camaldolese, dove tracce di sangue sono state trovate vicino all’altare e sull’urna della reliquia di San Valerio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Morte nel pozzo: il trauma di guerra uccide un rifugiato

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