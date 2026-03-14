Miradas – mostra di collage di Stefano Carbone e proiezioni di corti fra america latina e Puglia

L’associazione culturale Apulian Tales a Bari presenta la mostra di collage “Miradas” di Stefano Carbone, parte del programma Fuori Bif&st, il calendario di eventi collaterali del Bari International Film Festival. La rassegna include anche proiezioni di cortometraggi provenienti dall’America Latina e dalla Puglia, offrendo un confronto tra diverse realtà artistiche e culturali. La mostra rimarrà aperta al pubblico nel corso dell’evento.

L’associazione culturale Apulian Tales ospita a Bari la mostra di collage “Miradas”, progetto artistico di Stefano Carbone inserito nel programma del Fuori Bif&st, il calendario di eventi collaterali che accompagna il Bari International Film Festival e che coinvolge la città con mostre, performance, proiezioni e iniziative culturali diffuse negli spazi urbani, ampliando il dialogo tra il festival e il tessuto culturale della città.La mostra si terrà presso la sede dell’associazione Apulian Tales, in Via Boemondo 9, Bari, con inaugurazione alle ore 18:00, e propone una serie di collage che rielaborano l’immaginario di alcune delle più celebri icone del cinema del Novecento: Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, James Dean, Elizabeth Taylor, ecc. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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