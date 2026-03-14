Miracolo in via della Reginella il piccolo museo del Louvre

In via della Reginella, nel quartiere ebraico di Roma, si è verificato un evento considerato un miracolo. La strada, nota anche come il Ghetto, è stata teatro di un episodio che ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità locali. La zona, conosciuta per i suoi stretti vicoli e la ricca storia, è al centro di questa vicenda che ha coinvolto un piccolo museo.

Nel cuore del quartiere ebraico sorge un luogo che è sia galleria sia negozio. Lo ha aperto nel 1995 Giuseppe Casetti. Le due sale sono stipate tra mura e banconi stupefatti migliaia di fotografie trovate per librerie antiquarie, fiere e mercati Miracolo in via della Reginella, nel cuore del quartiere ebraico o, come usano ancora oggi dire i romani, del Ghetto. Sorge qui un luogo che è meraviglia e al tempo stesso museo e reliquia della più inquieta tra le arti: la fotografia. Henri Cartier-Bresson scriveva che la fotografia può arrivare all’eternità attraverso il momento, e in effetti quando si varca la soglia di questo austero e caotico... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Miracolo in via della Reginella, il “piccolo museo del Louvre” Articoli correlati Scandalo Louvre: Parlamento all’attacco dopo il più grande furto della storia del museoA distanza di quattro mesi dal più grande furto messo a segno al Louvre, sono state condivise le conclusioni preliminari condotte dalla commissione... Scandali e colpo al Louvre, si dimette la direttrice del museo(Adnkronos) – Si è dimessa la direttrice del Louvre, Laurence des Cars, dopo gli scandali – tra cui il clamoroso furto dello scorso ottobre – che...