Per la partita di domenica contro l’Udinese, il tecnico può contare di nuovo su Arkadiusz Milik, che non gioca da 658 giorni. Il polacco è stato chiamato per la seconda volta in questa stagione e potrebbe tornare a disposizione dopo un lungo periodo di assenza. La sua presenza tra i convocati rappresenta una novità in vista della trasferta.

Per la trasferta di Udine, Luciano Spalletti potrà contare su Arkdiusz Milik. Il polacco, che non scende in campo da 658 giorni, è alla seconda convocazione stagionale. Un segnale importante dopo un lunghissimo periodo di stop. L’attaccante è molto stimato dal tecnico toscano, che potrebbe decidere di concedergli qualche minuto nella gara di questa sera. Gioie e dolori: la carriera di Milik. Il calvario di Milik sembra finalmente essere arrivato al termine. L’ex Napoli ha vissuto uno dei periodi più complicati della sua carriera, restando lontano dal campo per quasi due stagioni. Nella sua carriera ha collezionato oltre 150 gol tra cui 49 in Serie A. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Milik torna tra i convocati: possibile rientro dopo 658 giorni

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