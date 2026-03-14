Metal detector e cani antidroga alle fermate dei bus | blitz tra gli studenti diretti a scuola

A scuola si svolge un blitz con metal detector e cani antidroga alle fermate dei bus e alla stazione ferroviaria. Le operazioni coinvolgono agenti e forze dell’ordine che controllano studenti e passeggeri per verificare la presenza di sostanze stupefacenti o oggetti proibiti. Le verifiche avvengono in vari punti strategici lungo il percorso verso le scuole.

Operazione tra Darsena e stazione per contrastare spaccio e possesso di armi. Controllate 80 persone: "Nessuna zona d'ombra per la sicurezza dei ragazzi" Controlli a tappeto tra i terminal dei bus e la stazione ferroviaria per garantire la sicurezza degli studenti nel tragitto verso scuola. Nella giornata di ieri, venerdì, la Polizia di Stato ha setacciato le zone più calde della Darsena e dello scalo ferroviario, puntando i riflettori sul fenomeno dello spaccio e sul possesso di armi tra i giovanissimi. L'operazione, coordinata dalla Questura con il supporto del Reparto prevenzione crimine di Bologna, ha visto in campo anche i cani della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Una selezione di notizie su Metal detector

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