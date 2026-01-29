Metal detector e cani antidroga in tre scuole a Pavia la prof | Perquisiti soprattutto studenti stranieri

La polizia ha effettuato controlli con metal detector e cani antidroga in tre scuole di Pavia. Durante le operazioni, una docente ha raccontato che sono stati perquisiti soprattutto studenti stranieri, in particolare due ragazzi nordafricani, che si sono sentiti discriminati. La scena ha suscitato proteste tra alcuni studenti e genitori, mentre le autorità assicurano che i controlli sono mirati a garantire la sicurezza.

Controlli della polizia in tre scuole pavesi. Il disappunto di una docente a Fanpage.it: "Nella mia classe perquisiti solo due ragazzi nord africani: si sono sentiti discriminati".

