Mercato Inter 3 nomi caldi per la regina d’inverno della Serie A | Ausilio al lavoro su più fronti

Inter News 24 per accontentare Chivu. È un Natale dolcissimo quello che stanno vivendo i tifosi dell’ Inter. La squadra guidata da Cristian Chivu festeggia il 25 dicembre guardando tutti dall’alto della classifica di Serie A: i nerazzurri comandano con 33 punti, tenendo a bada i cugini del Milan (32) e il Napoli (31), con la Roma più staccata a quota 30 nonostante una gara in più. Tuttavia, la gioia per il primato è mitigata dall’emergenza sulla corsia destra, causata dal grave infortunio alla caviglia di Denzel Dumfries, che costringerà l’olandese ai box per circa tre mesi dopo l’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, 3 nomi caldi per la regina d’inverno della Serie A: Ausilio al lavoro su più fronti Leggi anche: Calciomercato Inter, dopo l’intervento di Dumfries, Ausilio pensa subito al sostituto: 3 i nomi più caldi Leggi anche: Calciomercato Inter, Ausilio ha ingannato tutti: ecco i nomi caldi in casa nerazzurra Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Inter, lungo stop per Dumfries: si è operato alla caviglia. I nerazzurri tornano sul mercato: i 3 nomi per…; Sky – Inter, ecco il primo vero obiettivo per la porta: contatti già avviati! 3 nomi per gennaio; Gli errori di Bisseck e un reparto da svecchiare: Inter, a gennaio caccia al difensore. Tutti i nomi; Dumfries torna a marzo: tutti i nomi per il mercato dell'Inter. Natale in vetta per l’Inter, ma che regalo vuole Chivu? Sky svela i nomi caldi per gennaio - Natale in vetta alla classifica di Serie A per l’Inter di Cristian Chivu, ma che regalo vuole sotto l'albero? msn.com

